Catanzaro-Avellino | i convocati | doppio forfait a sorpresa

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Catazaro ed, previsto per la trentesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Agostino Rizzo ha accusato un fastidio al ginocchio. Mamadou Tounkara non è stato convocato per scelta tecnica. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio continueranno il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... usavellino1912_ : ?? ?????????????????? #CatanzaroAvellino ?? Serie C - Girone C ?? L’elenco diramato da mister Massimo Rastelli ??… - GazzettinoL : Serie C Girone C Picerno-Crotone Pescara-JuveStabia Monterosi-Latina Messina-Monopoli Giugliano-Taranto Foggia-Vit… - USCatanzaro1929 : ?? | TRAINING Mattinata di rifinitura: domani c’è Catanzaro - Avellino ?? #AvantiAquile ???? - TuttoAvellinoit : Catanzaro-Avellino, incontro numero 45 tra i professionisti: in campionato l'Avellino ha sbancato 5 volte il 'Cerav… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: .@USCatanzaro1929, cresce l'attesa per la partita contro l'#Avellino: arrivano aggiornamenti sul dato dei biglietti venduti… -

Domani sera, alle ore 17.30 , allo stadio 'Ceravolo', si disputerà il match, valido per la 30.a giornata del girone C del campionato di Serie C . Prima di scoprire dove vederein diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione ...L'entusiasmo che si respira a, dove è annunciato il sold out, s tride con il pessimismo che circonda la squadra di Massimo Rastelli. Nel chiuso del Partenio - Lombardi, però, i biancoverdi hanno ieri avuto almeno qualche .... Conto alla rovescia per il match. La gara, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C, è in programma domani, al 'Ceravolo', con calcio d'inizio alle 17.30. Gli irpini affronteranno la capolista ...

I CONVOCATI GIALLOROSSI PER LA SFIDA CON L'AVELLINO - US Catanzaro 1929 - Sito ufficiale US Catanzaro 1929

Contro una squadra che ha 40 punti in più in classifica l’esito sembra alquanto scontato, ma la squadra biancoverde contro le big ha sempre dato il meglio di sé, quindi mister Rastelli predica prudenz ...Domani sfida alla capolista da record Catanzaro, Rastelli presenta così la sfida dell'Avellino: "Siamo purtroppo una squadra che non riesce a gestire le tensioni che ci sono intorno a noi. I colpevoli ...