Cassano | “Juve ciclo vincente” interviene Adani | “Guarda al Napoli” tifosi bianconeri furiosi

Antonio Cassano e Lele Adani parlano di Napoli e Juventus lo fanno durante la diretta streaming della Bobo Tv. I due ex calciatori hanno discusso in diretta alla Bobo Tv, ad innescare la discussione Lele Adani che ha detto: "Il ciclo vincente ce l'ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta". A quel punto è intervenuto subito Cassano dicendo: "In Italia solo la Juventus ha avuto un vero ciclo di vittorie". Ma l'ex calciatore dell'Inter ha sottolineato: "Antonio tu guardi solo ai risultati. Quando si gareggia in un altro livello e prendendo giocatori più forti… Penso che a livello concettuale il ciclo vincente come lo intendi tu in Italia nessuno possa ..."

