Caso Soumahoro | in liquidazione la coop dello scandalo | stipendi mai pagati per oltre 400 000 euro

(Di venerdì 3 marzo 2023). Possiamo dire addio allaerativa gestita per anni dalla famiglia del deputato Aboubakare che si occupava di servizi di accoglienza per migranti. Dopo loche ha portato la Procura di Latina ad imbastire un’approfondita indagine, e dopo la testimonianza di alcuni minori stranieri che hanno dichiarato di essere costretti a vivere in condizioni disumane,a quelle dei lavoratori che lamentavano di non ricevere da mesi un centesimo, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato ufficialmente il decreto che mette fine alle vicende dellaerativa. Emergenza migranti a Roma: 243 milioni diper accoglierliper la Karibu di ...

...di accoglienza per migranti gestiti per anni dalla famiglia del deputato Aboubakar. Come ...Basta minacce velate nei confronti di chi informa, venga in aula dove, nel, dovrà minacciare ... per una questione di trasparenza sul piano politico', il contenuto dell'intemerata di. "...La vicenda è diventata unpolitico mentre vengono messi in fila gli eventi che hanno preceduto ... Riecco: "Responsabilità politica", chi tira in ballo sui migranti Come noto, il barcone ...

Caso Soumahoro, il ministro Urso stacca la spina alla coop al centro dello scandalo Repubblica Roma

La Karibu ha ottenuto appalti milionari per la gestione dei migranti ma è finita in profondo rosso. I lavoratori sperano ora nel commissario per ...La cooperativa di cui è socia la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro è stata sottoposta a liquidazione coatta dal ministero delle Imprese di Adolfo Urso dopo che gli ispettori competenti hanno rav ...