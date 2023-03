Caso Mourinho-Serra, l'arbitro non sarà ascoltato oggi. Ecco il motivo (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la sfida a distanza tra José Mourinho e Marco Serra dopo l'episodio che ha portato all'espulsione del tecnico ad inizio... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue la sfida a distanza tra Josée Marcodopo l'episodio che ha portato all'espulsione del tecnico ad inizio...

Roma, supplemento d'indagine sul caso Mourinho - Serra: ascoltati Lombardo e Scala Prosegue la sfida a distanza tra José Mourinho e Serra dopo l'episodio che ha portato all'espulsione del tecnico ad inizio secondo tempo di Cremonese - Roma . Ieri lo Special One è stato ascoltato in Procura Federale in merito a quanto ... Roma, ricorso per Mourinho che si difende: "Provocato senza motivo" RASSEGNA STAMPA - Quasi un'ora di audizione ieri per José Mourinho nei locali della Procura Federale. Il tecnico portoghese ha parlato con il procuratore Federale Chiné per ...