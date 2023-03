Caso Mou - Serra: sentiti i testimoni oculari giallorossi. Poi toccherà all'arbitro (Di venerdì 3 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 3 marzo - 11:... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 3 marzo - 11:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shupry360 : @LaVenadeDeRossi Guarda, a me Ciardi non sta simpatico, ma è sempre stato il primo sostenitore di Mou! Su di lui, n… - alessia_fra : @officialmaz @AIA_it @FIGC Le tante espulsioni in questo caso non possono essere un alibi per affibbiargliene anche… - EmaXsca : @mirkonicolino Questi sono pazzi....al quarto uomo non faranno nulla...neanche se lo avesse mandato a quel Paese. È… - AleCat_91 : ROMA, MOURINHO VIA A FINE STAGIONE? ECCO SITUAZIONE E SOSTITUTI, CASO SE... - pino_nostro : RT @PigroMa: @pisto_gol E considerato che stranamente anche in questo caso per l’AIA l’audio è sparito o peggio dicono che guarda caso non… -