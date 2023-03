Caso Messina Denaro: arrestata la sorella Rosalia (Di venerdì 3 marzo 2023) arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, accusata di associazione mafiosa: secondo i carabinieri del Ros, avrebbe favoreggiato il fratello durante il periodo di latitanza. Messina Denaro: arrestata una delle sorelle del boss L’arresto di Rosalia Messina Denaro – Photo Credits trapani.gds.itRosalia Messina Denaro, la maggiore delle quattro sorelle del boss mafioso, avrebbe ricoperto un ruolo di rilevanza nella vicenda, occupandosi della gestione del Denaro a disposizione della famiglia mafiosa: seguiva scrupolosamente gli ordini imposti dal fratello e consegnava soldi a diversi soggetti, annotando note ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)ladel boss Matteo, accusata di associazione mafiosa: secondo i carabinieri del Ros, avrebbe favoreggiato il fratello durante il periodo di latitanza.una delle sorelle del boss L’arresto di– Photo Credits trapani.gds.it, la maggiore delle quattro sorelle del boss mafioso, avrebbe ricoperto un ruolo di rilevanza nella vicenda, occupandosi della gestione dela disposizione della famiglia mafiosa: seguiva scrupolosamente gli ordini imposti dal fratello e consegnava soldi a diversi soggetti, annotando note ...

