Caso Juve, l'ex segretario Lombardo: «Avevo le side letter di Paratici a casa» (Di venerdì 3 marzo 2023) Caso Juve, l'ex segretadio Maurizio Lombardo torna a parlare di Paratici e delle famose side letter: cosa ha detto Repubblica.it ha riportato l'audizione dell'ex segretario generale della Juventus Maurizio Lombardo sui rapporti con i club amici: si parla di Udinese, Cagliari e Atalanta in modo particolare. I pm avrebbero messo sotto scacco i bianconeri e lui che si occupava dei contratti, prima di essere fatto fuori dopo 9 anni "in 5 minuti", quando il 29 ottobre 2020 gli venne riferito che: "Paolo Morganti è più manager di te". Da lì, il 17 febbraio, il successivo attacco. LE PAROLE – «Paratici aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre ...

