Caso Cospito, l’Onu bacchetta l’Italia: «Viola la dignità e l’umanità della pena» (Di venerdì 3 marzo 2023) «l’Italia rispetti la dignità e l’umanità del trattamento detentivo». È la richiesta dell’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani che si è espresso sul Caso Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. La richiesta, datata primo marzo, è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e al legale difensore dell’esponente della Fai, Flavio Rossi Albertini, che il 25 febbraio scorso, dopo il rigetto del ricorso per la revoca del «carcere duro» in Cassazione nei confronti del suo assistito, aveva inoltrato una comunicazione individuale al comitato della Nazioni Unite per i diritti umani, denunciando le condizioni detentive dell’anarchico. «In attesa ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) «rispetti ladel trattamento detentivo». È la richiesta dell’Alto commissariato delper i diritti umani che si è espresso sulAlfredo, l’anarchico in regime di 41 bis e in scioperofame da circa quattro mesi. La richiesta, datata primo marzo, è stato notificato alla rappresentanza del governo italiano a Ginevra e al legale difensore dell’esponenteFai, Flavio Rossi Albertini, che il 25 febbraio scorso, dopo il rigetto del ricorso per la revoca del «carcere duro» in Cassazione nei confronti del suo assistito, aveva inoltrato una comunicazione individuale al comitatoNazioni Unite per i diritti umani, denunciando le condizioni detentive dell’anarchico. «In attesa ...

