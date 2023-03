Casa Bianca | rimosso un piccolo tumore al presidente Biden

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ucraina, incontro tra Biden e Scholz alle 20 alla Casa Bianca - Nord America - ANSA - GiovaQuez : Orsini: 'Berlusconi ha subito un attacco virulento perché la Commissione europea è un gruppo di SERVI della Casa Bi… - Dome689 : Usa, il medico della Casa Bianca: «Rimosso con successo un basalioma al presidente Biden» - antbar12 : RT @EnricoFaraboll1: Al CPAC alla domanda di Steve Bannon sul fatto che Biden sia un 'occupante illegale della Casa Bianca', il pubblico ha… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Joe Biden ha accolto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco,Olaf Scholz. Al centro del colloquio il conflitto in Ucra… -

...un valore di circa 400 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti americani all'Ucraina che verrà annunciato oggi in occasione della visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz alla. ...... è di natura tale da 'non tendere alla diffusione o alla metastatizzazione' , ha dichiarato il medico in un rapporto diffuso dalla, aggiungendo che ' non sono stati necessari ulteriori ...Joe Biden , 80 anni, è stato operato a febbraio per una "piccola" lesione cutanea che si è rivelata cancerosa dopo l'esame. Lo ha annunciato oggi il suo medico, affermando che "tutto il tessuto ...

Il medico della Casa Bianca: a Biden rimosso un basalioma, non servono cure TGCOM

Il 16 febbraio Biden è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Secondo una dichiarazione del medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor, l'operazione ha avuto luogo il giorno in cui Biden doveva ...Il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al Joe Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto: la biopsia ha rivelato che si trattava ...