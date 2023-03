Caro Porro, è una follia: il Fisco ha torto ma si tiene i miei soldi (Di venerdì 3 marzo 2023) Caro Porro, le racconto una cosa che può accadere solo in Italia. Mio padre muore nel 2020. A novembre del 2020 invio il modello Unico 2020 (redditi 2019) come erede. In dichiarazione appaiono crediti e debiti che compenso nel modello F24. Poichè i crediti superano i debiti il modello F24 è a zero. Pochi giorni dopo che ho inviato la dichiarazione ricevo una nuova Certificazione Unica dall’Inps per i redditi 2019 di mio padre. Rifaccio i conti e scopro che non ci sono più debiti nei confronti del Fisco ma solo crediti a favore del mio povero padre. Invio una dichiarazione integrativa a dicembre del 2020. Poiché adesso ci sono solo crediti opto per portarli a compensazione. Li recupererò nel modello Unico del 2021. Nel 2021 compilo il Modello Unico 2021 di mio padre e chiedo il rimborso dei crediti della dichiarazione del 2020 (quella ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 marzo 2023), le racconto una cosa che può accadere solo in Italia. Mio padre muore nel 2020. A novembre del 2020 invio il modello Unico 2020 (redditi 2019) come erede. In dichiarazione appaiono crediti e debiti che compenso nel modello F24. Poichè i crediti superano i debiti il modello F24 è a zero. Pochi giorni dopo che ho inviato la dichiarazione ricevo una nuova Certificazione Unica dall’Inps per i redditi 2019 di mio padre. Rifaccio i conti e scopro che non ci sono più debiti nei confronti delma solo crediti a favore del mio povero padre. Invio una dichiarazione integrativa a dicembre del 2020. Poiché adesso ci sono solo crediti opto per portarli a compensazione. Li recupererò nel modello Unico del 2021. Nel 2021 compilo il Modello Unico 2021 di mio padre e chiedo il rimborso dei crediti della dichiarazione del 2020 (quella ...

