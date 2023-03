Carboni, altra chiamata nell’Argentina! Presto più spazio anche all’Inter? (Di venerdì 3 marzo 2023) altra grande soddisfazione per Valentin Carboni che dopo lo scudetto con l’Inter Primavera lo scorso anno e le prime presenze in Serie A in questa stagione, torna anche a ricevere la chiamata dell’Argentina (vedi articolo). In attesa di avere più spazio anche in nerazzurro. SORPASSO – altra soddisfazione per Valentin Carboni in vista delle amichevoli che l’Argentina disputerà contro Panama (23 marzo) e Curacao (28 marzo). Il giovane talento nerazzurro si conferma un giocatore promettente, tanto che Lionel Scaloni – CT della nazionale campione del Mondo – ha deciso di puntare anche su di lui. Un messaggio chiaro per Carboni che quest’anno si è diviso tra Primavera e Prima Squadra, racimolando anche ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023)grande soddisfazione per Valentinche dopo lo scudetto con l’Inter Primavera lo scorso anno e le prime presenze in Serie A in questa stagione, tornaa ricevere ladell’Argentina (vedi articolo). In attesa di avere piùin nerazzurro. SORPASSO –soddisfazione per Valentinin vista delle amichevoli che l’Argentina disputerà contro Panama (23 marzo) e Curacao (28 marzo). Il giovane talento nerazzurro si conferma un giocatore promettente, tanto che Lionel Scaloni – CT della nazionale campione del Mondo – ha deciso di puntaresu di lui. Un messaggio chiaro perche quest’anno si è diviso tra Primavera e Prima Squadra, racimolando...

