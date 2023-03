“Cancellato per sempre”. Ilary Blasi, nuova drastica decisione su Totti sotto gli occhi di tutti (Di venerdì 3 marzo 2023) Ancora un colpo di scena su Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai le loro vite si sono divise definitivamente, infatti entrambi hanno trovato anche altre anime gemelle. Lei è legata a Bastian, con il quale sta per vivere un fine settimana da favola. Infatti, si è recata nella terra di origine del fidanzato, ovvero la Germania, e si trovano esattamente nella città di Francoforte. Per quanto riguarda l’ex campione della Roma, è in vacanza con la partner Noemi Bocchi nella zona di montagna Madonna di Campiglio. Ora Ilary Blasi ha preso una decisione su Francesco Totti ancora più drastica, anche se attesa da alcuni dato che ora il suo cuore batte per un’altra persona. Ad accorgersi di tutto sono stati gli occhi super ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Ancora un colpo di scena sue Francesco. Ormai le loro vite si sono divise definitivamente, infatti entrambi hanno trovato anche altre anime gemelle. Lei è legata a Bastian, con il quale sta per vivere un fine settimana da favola. Infatti, si è recata nella terra di origine del fidanzato, ovvero la Germania, e si trovano esattamente nella città di Francoforte. Per quanto riguarda l’ex campione della Roma, è in vacanza con la partner Noemi Bnella zona di montagna Madonna di Campiglio. Oraha preso unasu Francescoancora più, anche se attesa da alcuni dato che ora il suo cuore batte per un’altra persona. Ad accorgersi di tutto sono stati glisuper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Cancellando il reddito di cittadinanza, il governo Meloni ha eliminato anche l’articolo che prevedeva le sanzioni p… - fedetempesta72 : RT @NicolaBalice: Cancellato tweet precedente in quanto sbagliato, il 9 marzo la Corte di Giustizia dell'UE NON si riunirà per il caso Uefa… - cinziaju : RT @JFCmarco: Lo abbiamo preso dalla periferia di Palermo, l’abbiamo arricchito, l’abbiamo sfanculato dopo la sua richiesta da 12M e costre… - iacovettide : @VGIFRA @narchia3 A me hanno cancellato un commento (contrario alle regole della community) perché invocavo la ghig… - Fprime86 : RT @NicolaBalice: Cancellato tweet precedente in quanto sbagliato, il 9 marzo la Corte di Giustizia dell'UE NON si riunirà per il caso Uefa… -