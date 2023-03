Campolongo Hospital | inaugurato un nuovo reparto

Leggi su zon

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ieri 2 marzo è statoildi Radiodiagnostica presso ildi Marina di Eboli. La struttura ha avuto vari incentivi per migliorare alcuni reparti. Erano presenti varie figure di spicco nel settore sanitario, in primis il Sindaco di Eboli, Mario Conte e il Presidente aiop Campania dr. Sergio Crispino. C’era tra i presenti anche l’Onorevole Vincenzo De Luca, presidente della Regione. De Luca ha colto l’occasione per ringraziare i responsabili della struttura per l’aiuto dato durante il periodo del Covid19. Il direttore Gianfranco Camisa, direttore generale dell’ospedale, ha affermato orgoglioso: “Per il rispetto delle normative ambientali dell’epoca sin dal 2002 abbiamo ottenuto il certificato di ambiente e qualità, abbiamo proseguito in seguito con la ...