Camorra | Antonio Esposito ucciso in strada a poche ore dall' omicidio di Pasquale Manna

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'uomo, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato freddato in via Ponticelli, nel quartiere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_ansp : RT @AnnalisaChirico: L’indignazione che ci travolge quando si parla di mafia e camorra vorrei vederla anche vs i trafficanti d esseri umani… - sigma_tao : @VincenzoDeLuca cominciamo con i ricatti della camorra di napoli il sovrano di napoli è il vesuvio=iesu ed antonio… -

L'uomo, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato freddato in via Ponticelli, nel quartiere ......dellae di aver favorito i loro interessi '. Sulla gestione di Rosa Russo Iervolino, il bot descrive la sua gestione come ' segnata da problemi di corruzione e malaffare ', mentre su...... Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta eCapasso - ha avuto un duplice significato: un atto di ... una metafora che vede nella caduta di un muro la lotta allae al malaffare e l'intenzione di ...

Camorra, Antonio Esposito ucciso in strada a poche ore dall ... QUOTIDIANO NAZIONALE

QUARTO – Nel pomeriggio di oggi alle 17, nel bene confiscato Casa Mehari a Quarto, si svolgerà il “Convegno nazionale antimafia sui beni confiscati alla camorra”, alla presenza del sindaco, Antonio ...Antonio Esposito stava entrando in auto quando i sicari lo hanno colpito: l’omicidio a Pianura all’ora di ingresso in classe in una strada frequentata dai ragazzi. Ieri sera l’agguato a Ponticelli. Si ...