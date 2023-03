Cambogia | principale leader opposizione condannato a 27 anni per tradimento

(Di venerdì 3 marzo 2023) Phnom Penh, 3 mar. (Adnkronos) - Il più importantedell'na è statoa 27di arresti domiciliari per. Kem Sokha, l'exdell'ormai dissolto Cambodian National Rescue Party, era stato accusato di aver cospirato con potenze straniere per rovesciare il governo del primo ministro Hun Sen, uno degli autocrati più longevi al mondo, al potere dal 1985.

Phnom Penh, 3 mar. (Adnkronos) - Il più importante leader dell'opposizione cambogiana è stato condannato a 27 anni di arresti domiciliari per tradimento. Kem Sokha, l'ex leader dell'ormai dissolto