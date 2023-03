(Di venerdì 3 marzo 2023) "Infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione" del processo per le: è la valutazione che lantus fa dell'accusa di "alterazione del risultato sportivo" alla base della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : 'Cambiate le accuse e le plusvalenze non alterano i risultati': i punti del ricorso Juve: 'Cambiate le accuse e le… - Gazzetta_it : 'Cambiate le accuse e le plusvalenze non alterano i risultati': i punti del ricorso Juve - infoitsport : Caso plusvalenze, ricorso Juve: 'Accuse cambiate, violato giusto processo' - glooit : Il ricorso della Juve: 'Accuse cambiate, violato il giusto processo' leggi su Gloo - OperaFisista : Il ricorso della Juve: 'Accuse cambiate, violato il giusto processo' - Calcio - ANSA -

"Infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione" del processo per le plusvalenze: è la valutazione che la Juventus fa dell'accusa di "alterazione del risultato sportivo" alla base della ...Leestranee al deferimento, secondo il club, sono la fattura "nascosta" all'Olympique Marsiglia e lo scambio Arthur - Pjanic col Barcellona.Eppure, in seguito alle numerosemosse dai duchi di Sussex , è difficile crederci. VEDI ... le sorti dell'ex attrice sono: è diventata duchessa e ha detto addio alla Royal Family, ma c'...

Il ricorso della Juve: 'Accuse cambiate, violato il giusto processo' Agenzia ANSA

Queste nuove accuse, secondo la difesa, avrebbero violato il principio di giusto processo e il diritto di difesa. Le accuse estranee al deferimento, secondo il club, sono la fattura "nascosta" ...« La Corte federale di Appello ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti ": è questo uno dei nove punti chiave nelle 99 ...