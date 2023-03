Cambiamenti irreversibili (Di venerdì 3 marzo 2023) Come dimostrato dalle anomalie del 2022, molti dei Cambiamenti climatici già avvenuti non possono più essere invertiti. Bisogna agire subito per impedire che il riscaldamento del pianeta vada fuori controllo. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Come dimostrato dalle anomalie del 2022, molti deiclimatici già avvenuti non possono più essere invertiti. Bisogna agire subito per impedire che il riscaldamento del pianeta vada fuori controllo. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... essenziale_it : Molti cambiamenti climatici non possono più essere invertiti. Bisogna agire subito per impedire che il riscaldament… - bx1ale_cia : @ItalianPolitics il concetto è semplice, l'inflazione è inarrestabile, perchè esterna e dovuta a cambiamenti geopol… - PlumajeEl : RT @the_highsparrow: Coibentare le case costa? Grazie al cazzo che costa. A Londra c'è un orologio che va all'indietro, segna l'ora in cui… - antonella_sra : “Faccio questo discorso in un momento che tutti sappiamo essere un momento difficile e spartiacque per il nostro Pa… - ItalianCroeso : “Faccio questo discorso in un momento che tutti sappiamo essere un momento difficile e spartiacque per il nostro Pa… -