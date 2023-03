Calhanoglu pronto a legarsi all‘Inter, rinnovo per diventare simbolo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l’Inter sembra ormai questione di giorni (vedi articolo). Arrivato lo scorso anno dal Milan a parametro zero, il centrocampista turco ha subito conquistato un posto speciale non solo nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma anche nel cuore dei tifosi nerazzurri. Un rapporto destinato a durare a lungo. rinnovo IN VISTA – Hakan Calhanoglu è pronto a legare il suo futuro ben stretto a quello dell’Inter. L’annuncio è previsto a giorni e sarebbe sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente. Si tratterebbe di blindare di fatto quello che è uno dei migliori elementi del centrocampo nerazzurro e la cui presenza in questa prima parte di stagione è stata fondamentale. Perché proprio le prestazioni di Calhanoglu come vertice basso del centrocampo si sono ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildi Hakancon l’Inter sembra ormai questione di giorni (vedi articolo). Arrivato lo scorso anno dal Milan a parametro zero, il centrocampista turco ha subito conquistato un posto speciale non solo nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma anche nel cuore dei tifosi nerazzurri. Un rapporto destinato a durare a lungo.IN VISTA – Hakana legare il suo futuro ben stretto a quello dell’Inter. L’annuncio è previsto a giorni e sarebbe sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente. Si tratterebbe di blindare di fatto quello che è uno dei migliori elementi del centrocampo nerazzurro e la cui presenza in questa prima parte di stagione è stata fondamentale. Perché proprio le prestazioni dicome vertice basso del centrocampo si sono ...

