Calhanoglu-Inter, presto annuncio rinnovo! Diverso per altri due – CdS (Di venerdì 3 marzo 2023) Hakan Calhanoglu ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. L’annuncio, secondo il Corriere dello Sport, arriverà a giorni. Situazione diversa invece per Dzeko e de Vrij RINNOVO – Hakan Calhanoglu ha prolungato il suo contratto con l’Inter. L’ufficialità del rinnovo, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è solo questione di giorni. Bisognerà lavorare invece per trovare un accordo con Dzeko e de Vrij. La situazione dell’attaccante, secondo il quotidiano, è simile a quella di Bastoni (vedi articolo): c’è distanza sull’ingaggio. L’olandese invece, oltre agli aspetti economici, sta valutando la possibilità di provare un’esperienza in un nuovo campionato. Fonte: Corriere dello Sport – p.gua. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Hakanha rinnovato il suo contratto con l’. L’, secondo il Corriere dello Sport, arriverà a giorni. Situazione diversa invece per Dzeko e de Vrij RINNOVO – Hakanha prolungato il suo contratto con l’. L’ufficialità del rinnovo, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è solo questione di giorni. Bisognerà lavorare invece per trovare un accordo con Dzeko e de Vrij. La situazione dell’attaccante, secondo il quotidiano, è simile a quella di Bastoni (vedi articolo): c’è distanza sull’ingaggio. L’olandese invece, oltre agli aspetti economici, sta valutando la possibilità di provare un’esperienza in un nuovo campionato. Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - GoalItalia : 'Modric e De Bruyne? Non sono lontano da loro' 'Brozovic? Nel calcio e nella vita esiste la concorrenza' A tutto C… - marifcinter : #Calhanoglu: “#Kessie? È un amico e un grande giocatore: qui i grandi giocatori sono sempre bene accetti... Parliam… - CalcioPillole : #Inter, #Calhanoglu: 'Un derby europeo farebbe la storia'. #SerieA #news #cip - internewsit : Calhanoglu-Inter, presto annuncio rinnovo! Diverso per altri due - CdS - -