Calendario Superlega volley 2023: orari partite 4-5 marzo, programma, tv, streaming

Tra sabato 4 e domenica 5 marzo vanno in scena sei partite valide per la 21ma e penultima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ad aprire le danze saranno due partite sabato. I campioni d'Italia di Civitanova, reduci dal successo di Siena, ospitano Milano che si è fermata ad un soffio dalla finale di Coppa Italia sabato scorso. La squadra che ha trionfato a Roma, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, scende in campo a Cisterna contro i laziali all'ultimo treno per i play-off. Domenica, invece, si disputano gli altri quattro incontri. Alle 18 tris di partite: la Prisma Gioiella Taranto si gioca le residue speranze di salvezza ospitando la capolista imbattuta Perugia, reduce dalla delusione di Coppa Italia, Padova, cercherà di chiudere la questione ...

