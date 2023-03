Calendario sci alpino oggi: orari Kvitfjell e Aspen, programma 3 marzo, tv, streaming, startlist (Di venerdì 3 marzo 2023) Scatta il fine settimana valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Nella giornata odierna si inizierà con il comparto femminile che disputerà il superG sulla pista norvegese di Kvitfjell (il via alle ore 10.30), mentre gli uomini saranno ancora di scena negli Stati Uniti per la prima discesa sulla pista di Aspen, la “perla” delle montagne del Colorado (ore 19.15). Siamo ufficialmente entrati nella fase finale della stagione, dato che vivremo solamente un altro weekend di gare, prima dell’attesissimo gran finale di Soldeu (Andorra). Come detto oggi si inizierà dalla gara femminile. Le sciatrici, come detto, saranno impegnate sulla pista denominata Olympiabakken dove si svolsero le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Sofia Goggia ovviamente andrà a caccia dei punti decisivi per ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Scatta il fine settimana valevole per la Coppa del Mondo di sci2023. Nella giornata odierna si inizierà con il comparto femminile che disputerà il superG sulla pista norvegese di(il via alle ore 10.30), mentre gli uomini saranno ancora di scena negli Stati Uniti per la prima discesa sulla pista di, la “perla” delle montagne del Colorado (ore 19.15). Siamo ufficialmente entrati nella fase finale della stagione, dato che vivremo solamente un altro weekend di gare, prima dell’attesissimo gran finale di Soldeu (Andorra). Come dettosi inizierà dalla gara femminile. Le sciatrici, come detto, saranno impegnate sulla pista denominata Olympiabakken dove si svolsero le gare veloci delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Sofia Ga ovviamente andrà a caccia dei punti decisivi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inLOMBARDIA : RT @valtellina: A #marzo si conclude il calendario dello #sci notturno in #Valtellina: ecco le ultime date! Night #skiing in Valtellina: c… - valtellina : A #marzo si conclude il calendario dello #sci notturno in #Valtellina: ecco le ultime date! Night #skiing in Valte… - zazoomblog : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 2 marzo programma tv streaming italiani in gara - #Calendario… - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 28 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara -