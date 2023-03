Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi | orari 3 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 3 marzo 2023), venerdì 3, seconda giornata deidi. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), un day-2 nel quale le emozioni non mancheranno e che prevede il seguente: Team Pursuit donne e uomini e 500 metri uomini e donne. In casa Italia, dopo lo splendido argento di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili, c’è voglia di dar seguito ai risultati considerevoli. Sarà difficile replicare il podio del veneto, ma l’obiettivo dei ragazzi guidati dal Direttore Tecnico Maurizio Marchetto è quello di realizzare una prestazione di alto profilo, degna del contesto iridato in cui si è. Azzurri presenti nella prova dell’inseguimento uomini in cui il terzetto formato da Ghiotto, Andrea Giovannini e Francesco Betti vorrà gettare il cuore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi: orari giovedì 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara - ladytrisha2 : RT @OIPAItalia: Oggi è la giornata mondiale dell’orso polare, inserito nella lista rossa dall'Unione Internazionale per la Conservazione de… - zazoomblog : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 2 marzo programma tv streaming italiani in gara - #Calendario… - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 28 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara -

L'azzurra, bronzo la scorsa estate aioutdoor di Eugene, è riuscita a saltare solo 1.82 al ... IL2023 COMPLETO DELL'ATLETICA QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO ATLETICA Negli ...Dopo l'interruzione per idi Oberhof torna la Coppa del Mondo di biathlon da Nove Mesto , ma non cambia la sostanza. ... ILCOMPLETO CLASSIFICA GENERALE ORDINE DI ARRIVO (*in ...... con il presidente Sabatino Aracu ha confermato in, dall'1 all'8 ottobre di quest'anno, ...la mozione di cui sono primo firmatario per candidare Roma e Ostia come ospiti deidi skate.

Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Oggi, venerdì 3 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2023 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), un day-2 nel quale le emozioni non mancheranno e che prevede il seguent ...Secondo giorno di staffette a Planica, nei Mondiali di sci di fondo. Alle ore 12:30 oramai canoniche, ma che per l’ultima volta vedremo in questa rassegna iridata, partirà la 4×10 maschile, che vede l ...