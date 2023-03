Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 3 marzo 2023) oggi, venerdì 3 marzo, si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri due titoli ai Mondiali di sci nordico 2023. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo si concluderà domenica 5 marzo. Nel complesso si svolgeranno ventiquattro gare presso le strutture di Planica, all’avanguardia tra trampolini di salto e piste da fondo. Saranno in palio dodici titoli nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica. Medagliere Mondiali sci nordico 2023: sempre ottava l’Italia con un argento, Norvegia vicina alla doppia cifra di titoli Le gare odierne dei Mondiali di sci nordico 2023 saranno trasmesse in diretta tv ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023), venerdì 3, si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri due titoli aidi sci. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo si concluderà domenica 5. Nel complesso si svolgeranno ventiquattro gare presso le strutture di Planica, all’avanguardia tra trampolini di salto e piste da fondo. Saranno in palio dodici titoli nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica. Medaglieresci: sempre ottava l’Italia con un argento, Norvegia vicina alla doppia cifra di titoli Le gare odierne deidi scisaranno trasmesse in diretta tv ...

