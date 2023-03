Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi: orari venerdì 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo giorno di staffette a Planica, nei Mondiali di sci di fondo. Alle ore 12:30 oramai canoniche, ma che per l’ultima volta vedremo in questa rassegna iridata, partirà la 4×10 maschile, che vede l’Italia con qualche speranza in più rispetto anche solo a pochi mesi fa. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA 4X10 KM DI SCI DI fondo DALLE 12.30 L’inaspettato successo di Dobbiaco, infatti, ha aperto nuove prospettive agli azzurri. Rispetto ad allora un unico cambio, dettato dalle condizioni di forma di Paolo Ventura che sostituisce Simone Daprà in terza frazione; restano così Dietmar Noeckler in prima, Francesco De Fabiani in seconda e Federico Pellegrino in quarta. Inutile dire che la Norvegia (con Klaebo, stavolta) è strafavorita, ma gli azzurri si giocano sostanzialmente qui la carta da medaglia conclusiva al 95%. Sci nordico, tutte le ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo giorno di staffette a Planica, neidi sci di. Alle ore 12:30 oramai canoniche, ma che per l’ultima volta vedremo in questa rassegna iridata, partirà la 4×10 maschile, che vede l’Italia con qualche speranza in più rispetto anche solo a pochi mesi fa. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA 4X10 KM DI SCI DIDALLE 12.30 L’inaspettato successo di Dobbiaco, infatti, ha aperto nuove prospettive agli azzurri. Rispetto ad allora un unico cambio, dettato dalle condizioni di forma di Paolo Ventura che sostituisce Simone Daprà in terza frazione; restano così Dietmar Noeckler in prima, Francesco De Fabiani in seconda e Federico Pellegrino in quarta. Inutile dire che la Norvegia (con Klaebo, stavolta) è strafavorita, ma gli azzurri si giocano sostanzialmente qui la carta da medaglia conclusiva al 95%. Sci nordico, tutte le ...

