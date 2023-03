Calendario Mondiali salto con gli sci 2023 oggi | orari 3 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il trampolino grande HS138 di Planica ospiterà quest’(dalle ore 17.30) la competizione individuale maschile valevole per i Campionatidicon gli sci. Si profila all’orizzonte unaestremamente spettacolare e abbastanza imprevedibile, con tanti possibili protagonisti e pretendenti al podio anche in base alle condizioni meteo. La Slovenia padrona di casa sogna in grande con Timi Zajc e Anze Lanisek per risollevare in extremis una rassegna iridata sottotono, ma ambiscono al bersaglio grosso anche i polacchi Dawid Kubacki, Kamil Stoch e Piotr Zyla (reduce da un clamoroso oro in rimonta su Normal Hill), i tedeschi Karl Geiger e Andreas Wellinger, il norvegese Halvor Egner Granerud ed il giapponese Ryoyu Kobayashi. L’Italia è riuscita a qualificare tre atleti per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi: orari giovedì 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara - ladytrisha2 : RT @OIPAItalia: Oggi è la giornata mondiale dell’orso polare, inserito nella lista rossa dall'Unione Internazionale per la Conservazione de… - zazoomblog : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 2 marzo programma tv streaming italiani in gara - #Calendario… - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 28 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 1° marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara -

L'azzurra, bronzo la scorsa estate aioutdoor di Eugene, è riuscita a saltare solo 1.82 al ... IL2023 COMPLETO DELL'ATLETICA QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO ATLETICA Negli ...Dopo l'interruzione per idi Oberhof torna la Coppa del Mondo di biathlon da Nove Mesto , ma non cambia la sostanza. ... ILCOMPLETO CLASSIFICA GENERALE ORDINE DI ARRIVO (*in ...... con il presidente Sabatino Aracu ha confermato in, dall'1 all'8 ottobre di quest'anno, ...la mozione di cui sono primo firmatario per candidare Roma e Ostia come ospiti deidi skate.

Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Oggi, venerdì 3 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2023 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), un day-2 nel quale le emozioni non mancheranno e che prevede il seguent ...Secondo giorno di staffette a Planica, nei Mondiali di sci di fondo. Alle ore 12:30 oramai canoniche, ma che per l’ultima volta vedremo in questa rassegna iridata, partirà la 4×10 maschile, che vede l ...