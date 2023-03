(Di venerdì 3 marzo 2023)venerdì 3va in scena la seconda giornata di gare aglidileggera. A Istanbul (Turchia) prosegue la rassegna continentale al coperto, si assegneranno anche le prime medaglie oltre alla disputa di qualificazioni e batterie. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere grande protagonista nella metropoli anatolica, proponendo carte già molto importanti e che possono fare sognare in grande. Si lotta per le medaglie con Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, ma anche con Nadia Battocletti sui 3000 metri e con Tobia Bocchi nel salto triplo. Da non perdere Pietro Arese e Ossama Meslek nella finale dei 1500 metri. Grande attesa per il debutto di Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Roberta Bruni ed ...

Calendario Europei indoor atletica 2023 oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 3 marzo va in scena la seconda giornata di gare agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. A Istanbul (Turchia) prosegue la rassegna continentale al coperto, si assegneranno anche le p ...