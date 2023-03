Calendario biathlon oggi a Nove Mesto | orari 3 marzo | programma | tv | streaming | startlist

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) La settima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 diè in corso aNa Morave, in Repubblica Ceca:, venerdì 32023 alle ore 16.10, le gare proseguiranno con la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via cinque azzurre sulle 91 iscritte. Partiranno nel primo gruppo Lisa Vittozzi (pettorale numero 5), Samuela Comola (19) e Dorothea Wierer (27), scatterà nel secondo Rebecca Passler (34), infine prenderà il via nel terzo Hannah Auchentaller (67). La diretta tv della sprint femminile sarà fruibile su Eurosport 1, mentre la direttasarà a cura di Eurosport Player, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport., IBU Cup Canmore II 2023: nella sprint Daniele Cappellari è terzo! ...