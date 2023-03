Calenda-Venditti e la piscina di sinistra (Di venerdì 3 marzo 2023) Ogni volta Carlo Calenda deve difendersi dall'accusa di essere un pariolino, sostenendo di non esserlo mai stato. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Ogni volta Carlodeve difendersi dall'accusa di essere un pariolino, sostenendo di non esserlo mai stato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SparpagliatiV : RT @DeerEwan: La difficile infanzia del povero Carletto, che per trovare un po' di refrigerio dalla torrida estate romana, si intrufolava n… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Calenda-Venditti, il siparietto all'aeroporto di Torino - stebaraz : C'avrà da collaudare la piscina nuova di Venditti - infoitcultura : Calenda incontra Venditti in aeroporto e svela: «Facevo il bagno in piscina a casa tua mentre non c’eri» - infoitcultura : Carlo Calenda incontra Venditti in aeroporto e gli fa una confessione: “Facevo il bagno in piscina a casa tua mentr… -