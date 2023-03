Calderone, ‘in cambiamenti Istituto storia del Paese, sguardo al futuro tra lavoro e welfare’ (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nella storia dei cambiamenti dell’Istituto leggiamo in controluce la storia del Paese. Con un futuro che mette in parallelo welfare e lavoro con l’obiettivo di innovare il Paese. E con questo obiettivo stiamo lavorando alla riforma delle politiche attive”. Lo ha detto il ministro del lavoro, Marina Calderone, intervenendo all’evento ‘L’evoluzione del welfare e del lavoro per innovare il Paese’ a Palazzo Wedekind a Roma per la celebrazione dei 125 anni dell’Inps, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Assistiamo a un profondo cambiamento della società, a una nuova domanda dei lavoratori e tutto questo chiama le istituzioni a nuovi schemi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nelladeidell’leggiamo in controluce ladel. Con unche mette in parallelo welfare econ l’obiettivo di innovare il. E con questo obiettivo stiamo lavorando alla riforma delle politiche attive”. Lo ha detto il ministro del, Marina, intervenendo all’evento ‘L’evoluzione del welfare e delper innovare il’ a Palazzo Wedekind a Roma per la celebrazione dei 125 anni dell’Inps, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Assistiamo a un profondo cambiamento della società, a una nuova domanda dei lavoratori e tutto questo chiama le istituzioni a nuovi schemi di ...

