Calderone “Al lavoro per percorsi previdenziali stabili”

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando per il potenziamento della progettazione delle politiche attive, che ha nell'attivazione delle persone le proprie linee guida: siamo consapevoli di un'economia in continua evoluzione e siamo al lavoro per disegnare percorsi previdenziali stabili, che permettano a ciascuno di progettare il proprio futuro pensionistico". Lo ha detto la ministra del lavoro, Marina Elvira Calderone, alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'Inps. "Avverto forte il richiamo della responsabilità che mi è stata assegnata, soprattutto pensando alla riforma delle politiche attive, a cui stiamo lavorando all'interno del ministero che l'onore di rappresentare", ha aggiunto. Per il ministro "al centro di tutto resta quel diritto-dovere ...

