Calcio:Pioli 'Astori sempre con me, domani sarà particolare' (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiorentina - Milan, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Franchi, cade a 5 anni esatti dalla morte di Davide Astori: "domani Davide sicuramente sorriderà, intimamente sarà una partita per ...

