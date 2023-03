Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Zaffaroni 'Con lo Spezia gara importante ma non decisiva' - Fantacalcio : Spezia-Verona: la conferenza di Zaffaroni - fzola_ : Hellas ko con la Viola, Zaffaroni: «La squadra ci ha provato, ma dobbiamo alzare la qualità» - Fantacalcio : Verona, Zaffaroni: 'Ecco la staffetta tra Lasagna e Gaich. Spezia? Tappa importante' - sportface2016 : #VeronaFiorentina, #Zaffaroni sicuro: 'Risultato eccessivo, archiviamo in fretta' -

Le scelte dipendono sì dall'avversario ma anche dal momento che vivono i vari giocatori: le rotazioni che stiamo attuando sono figlie anche di questo", ha poi precisato. "Contro la ...Commenta per primo Marcoha parlato in conferenza stampa in vista del match del suo Hellas Verona contro lo Spezia. ... quello che dobbiamo migliorare, su und'angolo così, è che non ...... Sky Sport 4K) Domenica 5 marzo SPEZIA - VERONA domenica 5 marzo ore 12:30 (DAZN - Sky Sport,... Allenatore:. Sampdoria - Salernitana SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Audero; Zanoli, Nuytinck, ...

Calcio: Zaffaroni 'Con lo Spezia gara importante ma non decisiva' Tiscali

Il tecnico gialloblù ha parlato all’antivigilia del match contro lo Spezia Intervenuto in conferenza stampa, Marco Zaffaroni ha presentato il match contro lo Spezia in programma domenica. Di seguito, ...Zaffaroni ha voluto togliere pressioni ai suoi giocatori attesi dallo scontro diretto fondamentale per la salvezza contro lo Spezia.