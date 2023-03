Calcio | Tottenham | Conte torna in panchina per la sfida di Champions con il Milan

(Di venerdì 3 marzo 2023) Londra, 3 mar. - (Adnkronos) - Antonioè pronto are in. Dopo l'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea di inizio febbraio, l'allenatore delerato inl'11 contro il Leicester e poi il 14 nel match d'andata degli ottavi di finale diLeague contro il. Due giorni dopo la sconfitta contro i rossoneri l'annuncio di un nuovo periodo di riposo. "Ho sottovalutato l'operazione. Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro - aveva scrittosu Instagram il 16 febbraio -. Il mio fisico ne ha risentito e ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale ...

...che giocano unsimile. Noi vogliamo continuare a vincere. Diaz è indisponibile, per una leggera distorsione al ginocchio: faremo di tutto per recuperarlo per la gara contro il. A ...Per l'ultimo test prima del Milan, ilsarà ancora senza Antonio Conte. Ma sarà l'ultima volta, assicura Cristian Stellini: "Antonio tornerà a Londra domenica e guiderà la squadra in Champions" racconta il vice degli Spurs, ...

Il vice allenatore del Tottenham comunica che domenica Antonio Conte tornerà a Londra e guider la squadra verso la sfida di Champions contro i rossoneri ...Il vice di Conte che tornerà domenica alla guida della squadra non ha mandato giù il ko in FA Cup: "Dobbiamo dimostrare in campo lavoro e mentalità" ...