Napoli, 3 mar. - (Adnkronos) - La Lazio batte 1-0 il Napoli nell'anticipo della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere il match il gol di Vecino al 67'. In classifica gli azzurri restano saldamente primi con 65 punti, 17 in più proprio dei biancocelesti che salgono al secondo posto scavalcando di un punto Milan e Inter.

Sarri gela Spalletti: ora credere alla Champions è doveroso Se ci credesse davvero, visto il ruolino in campionato (e Champions) del Napoli fino a questo momento, lo sa solo lui. Ma certamente Maurizio Sarri, alla sua Lazio, ha trasmesso la convinzione che sì, ... Sarri ferma la marcia trionfale del Napoli: festa Lazio al Maradona Dopo otto vittorie consecutive, nell'anticipo della 25esima giornata di campionato il Napoli capolista cade in casa 1 - 0 con la Lazio, abbattuto dalla rete al 67' di Matias Vecino e dalla prima ... Napoli - Lazio 0 - 1: decide l'eurogol di Vecino, Sarri ferma Spalletti Nonostante il ko Spalletti resta saldamente al comando della Serie A con 65 punti, capitolini ... è soltanto il 6' quando, su un calcio di punizione battuto da Luis Alberto dall'out sinistro, Vecino ... Se ci credesse davvero, visto il ruolino in campionato (e Champions) del Napoli fino a questo momento, lo sa solo lui. Ma certamente Maurizio Sarri, alla sua Lazio, ha trasmesso la convinzione che sì, ...Dopo otto vittorie consecutive, nell'anticipo della 25esima giornata di campionato il Napoli capolista cade in casa 1 - 0 con la Lazio, abbattuto dalla rete al 67' di Matias Vecino e dalla prima ...Nonostante il ko Spalletti resta saldamente al comando dellaA con 65 punti, capitolini ... è soltanto il 6' quando, su undi punizione battuto da Luis Alberto dall'out sinistro, Vecino ... **Calcio: Serie A, Napoli-Lazio 0-1 Gazzetta di Reggio Napoli-Lazio 0-1, impresa al Maradona: Vecino trascina gli uomini di Sarri al 2° posto Non succedeva da quasi otto anni che la Lazio vincesse a Napoli, ma rispetto a quella gara, stavolta i tre punti arrivano col jolly. Bordata da fuori area di Vecino, scelto in extremis al posto ... Napoli-Lazio 0-1: video, gol e highlights La Lazio torna a far festa a Napoli dopo 8 anni e si prende il 2° posto. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni, se non per l'occasione capitata a Vecino in avvio. L'uruguaiano si prende la ... Non succedeva da quasi otto anni che la Lazio vincesse a Napoli, ma rispetto a quella gara, stavolta i tre punti arrivano col jolly. Bordata da fuori area di Vecino, scelto in extremis al posto ...La Lazio torna a far festa a Napoli dopo 8 anni e si prende il 2° posto. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni, se non per l'occasione capitata a Vecino in avvio. L'uruguaiano si prende la ...