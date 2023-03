Calcio | ricorso Mourinho | l' udienza domani alle 11

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sarà discusso, in unafissata per le 11 davanti alla Corte sportiva di appello della Figc, ilpresentato dalla Roma contro la squalifica di due giornate inflitta al proprio ...

L'avvocato Spallone sul caso #plusvalenze #Juventus 'Perché la #Juve ha più di una freccia per il ricorso'

Nel frattempo, sempre oggi, alle 16, il club giallorosso ha depositato ilchiedendo l'annullamento dei due turni di stop per Mourinho. . 3 marzo 2023Su queste basi la società giallorossa è convinta che ilper Mourinho potrebbe essere accolto e il tecnico potrebbe sedere in panchina nella gara di domenica contro la Juventus.... con questa qualità e con questa idea di. Ma è anche vero che le altre dietro non stanno ... Senza poi dimenticare che la Juventus è a meno 15 oggi ma non si sa come andrà ile dunque ...

SERIE A - Mourinho contro Serra, non è ancora finita: mentre la Procura continua ad indagare sulle parole rivolte dal quarto uomo all'allenatore giallorosso, la ...ROMA - La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco ...