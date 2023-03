Calcio: Psg, Neymar non ci sarà contro il Bayern nel ritorno degli ottavi di Champions (Di venerdì 3 marzo 2023) Parigi, 3 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Come annunciato dall'allenatore dei parigini, Christophe Galtier, l'attaccante brasiliano non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia destra rimediato nel match contro il Lille. "Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione", ha spiegato Galtier in conferenza alla vigilia della partita contro il Nantes. Il Psg, attraverso una nota, ha informato che Neymar continua la sua riabilitazione e lunedì verrà fatto un punto per chiarire l'evoluzione. Una defezione importante per il Psg che a Monaco di Baviera cercherà di ribaltare il ko per 1-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Parigi, 3 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno dineldiLeagueilMonaco. Come annunciato dall'allenatore dei parigini, Christophe Galtier, l'attaccante brasiliano non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia destra rimediato nel matchil Lille. "Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione", ha spiegato Galtier in conferenza alla vigilia della partitail Nantes. Il Psg, attraverso una nota, ha informato checontinua la sua riabilitazione e lunedì verrà fatto un punto per chiarire l'evoluzione. Una defezione importante per il Psg che a Monaco di Baviera cercherà di ribaltare il ko per 1-0 ...

