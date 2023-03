Calcio | Monza; Palladino valuta anche un cambio di sistema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Palladino suona la carica: 'Vogliamo ripartire, giocherà chi se lo merita' #Palladino #MonzaEmpoli #SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'Valutiamo un cambio di sistema di gioco in vista dell'Empoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'Valutiamo un cambio di sistema di gioco in vista dell'Empoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'Valutiamo un cambio di sistema di gioco in vista dell'Empoli' - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Monza-Empoli: sfida tra due squadre molto italiane #empolifc -

Raffaele Palladino teme l'Empoli, avversario del suodomani alle 15 allo U - Power Stadium, perché "avversario con giocatori di frequenza, che giocano tra le linee. Bisogna stare attenti a tutto". Il mister biancorosso svela che "stiamo anche ...Potevamo essere più vicini se non avessimo perso punti contro, Empoli, Sampdoria e Bologna : quelli fanno male". Çalhanoglu: "Amo l'Inter e voglio restare a Milano anche dopo il. Ecco ...Pedro, stoico, sarà a disposizione nonostante la frattura alla mano- EMPOLI, sabato ore 15, due rientri ma tre assenti per Palladino Un po' di notizie per tifosi e fantallenatori in ogni ...

Monza-Empoli, Palladino rivela: "Ho scelto il portiere titolare" Fantacalcio ®

Sarà un mese di marzo importante per Dellavalle, Hasa, Nicolò Turco e Mancini tutti convocati da Bollini in azzurro per la fase Elitè di qualificazione alla rassegna continentale di categoria ...Raffaele Palladino teme l'Empoli, avversario del suo Monza domani alle 15 allo U-Power Stadium, perché "avversario con giocatori di frequenza, che giocano tra le linee. Bisogna stare attenti a tutto".