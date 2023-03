Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Liverpool, Klopp 'ManUtd è diventato macchina da risultati' - FPredestinato : RT @CorSport: ?? #Guardiola, che frecciata al #ManchesterUnited Avete letto? #PremierLeague #ManchesterCity #CarabaoCupFinal #ManCity #Man… - CorSport : ?? #Guardiola, che frecciata al #ManchesterUnited Avete letto? #PremierLeague #ManchesterCity #CarabaoCupFinal… - PassioneJuve : @zizuuuuu_ @__grazynho87 @ManUtd @Minchiolino Sto ruttando fortissimo, United calcio fisico e in difesa, quante cagate inventano sti servi - teeteto1997 : ?? Il 'dannato' football è finalmente tornato al centro del mondo #ManchesterUnited. Lo scorso aprile, ne parlavo co… -

"Liverpool a fine ciclo Non penso. Noi stiamo andando nella giusta direzione" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Ci piace giocare, farlo ogni 3 - 4 giorni ci dà energia. Vogliamo continuare così ma bisogna ...E li stanno ottenendo con prestazioni davvero buone, offrendo un grande. Ma anche quando non giocano al meglio, fanno risultato. È per questo che sono lì, in piena lotta per vincere il ...Sull'attaccante francese anche Inter, Chelsea,, Atletico Madrid e Psg BARCELLONA (SPAGNA) - Gli agenti di Marcus Thuram hanno proposto il giocatore al Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo l'attaccante francese, libero a fine stagione dopo ...

Calcio: ManUtd. Ten Hag 'Fuori o in casa, non deve fare differenza' Tiscali

'È una squadra costruita per il presente e nel presente è davvero forte' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Sono diventati una macchina ...L'ultima trincea – prima che il calcio a Manchester finisca interamente nelle mani del Qatar consegnando la città agli arabi e trasformando il derby City-United in una disputa ...