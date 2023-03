Calcio in tv oggi venerdì 3 marzo | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023)si ripartirà con una big match in Serie A: si affronteranno infatti Napoli e Lazio. Nella partita che si giocherà al Maradona a partire dalle 20:45 e valida per il 25esimo turno della massima seriena, battaglieranno sul terreno di gioco due squadre della parte sinistra della classifica. Gli azzurri campani guidati da Luciano Spalletti si trovano in vetta, a ben 18 punti di distanza da Inter e Milan (seconde classificate a pari punti, 47). I partenopei vorranno di certo confermarsi davanti il proprio pubblico portando a casa i tre punti; ma occhio all’insidiosissima Lazio di Maurizio Sarri, ex di giornata. I capitolini faranno di tutto per aggiudicarsi un risultato utile: per rimanere in zona Champions League serve sacrificio. Per quanto riguarda leche si giocheranno ...