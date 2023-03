"Calcio e Diritto" di Guido Clemente di San Luca, lunedì se ne parla a S.M Capua Vetere (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Guido Clemente di San Luca, appassionato di Calcio e fervente tifoso del Napoli, è ordinario all'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli', storico docente anche della Federico II e dell'Università Suor Orsola Benincasa ed ha portato avanti la sua 'battaglia' sul rigore giuridico delle regole del gioco del Calcio anche con il libro ‘Arbitri non giudici' e con la sua ultima fatica, in uscita in questi giorni, ‘Calcio e Diritto' - nel prisma della passione azzurra - (Editoriale Scientifica, 2023), che sarà tra i temi del convegno ‘Regolamento del gioco del Calcio tra teoria e prassi' in programma il 6 marzo all'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli' a S. Maria Capua ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) -di San, appassionato die fervente tifoso del Napoli, è ordinario all'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli', storico docente anche della Federico II e dell'Università Suor Orsola Benincasa ed ha portato avanti la sua 'battaglia' sul rigore giuridico delle regole del gioco delanche con il libro ‘Arbitri non giudici' e con la sua ultima fatica, in uscita in questi giorni, ‘' - nel prisma della passione azzurra - (Editoriale Scientifica, 2023), che sarà tra i temi del convegno ‘Regolamento del gioco deltra teoria e prassi' in programma il 6 marzo all'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli' a S. Maria...

