Calcio: Bayern Monaco, Choupo-Moting rinnova fino al 2024 (Di venerdì 3 marzo 2023) Monaco, 3 mar. - (Adnkronos) - Un altro anno di contratto per Eric Choupo-Moting. L'attaccante camerunese del Bayern Monaco ha infatti firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club bavarese sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Un altro anno di contratto per Eric. L'attaccante camerunese delha infatti firmato un contrattoal 30 giugno. Lo ha annunciato il club bavarese sul proprio sito ufficiale.

