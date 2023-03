Calciatori accusati di stupro a Milano, il Riesame: “Hanno ridicolizzato la vittima di violenza” (Di venerdì 3 marzo 2023) Avrebbero abusato della 22enne americana per “divertimento”, approfittando dell’inferiorità psicofisica provocatagli dall’assunzione di alcol e ridicolizzandola, facendola oggetto di volgarità e frasi violente in una lingua a lei non nota. Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati i giudici del tribunale del Riesame, secondo quanto riportato dall’Ansa, relativamente al caso di Mattia Lucarelli e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Avrebbero abusato della 22enne americana per “divertimento”, approfittando dell’inferiorità psicofisica provocatagli dall’assunzione di alcol e ridicolizzandola, facendola oggetto di volgarità e frasi violente in una lingua a lei non nota. Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati i giudici del tribunale del, secondo quanto riportato dall’Ansa, relativamente al caso di Mattia Lucarelli e ... TAG24.

