Caivano | spaccio di droga | un arresto e 2 denunce al Parco Verde

(Di venerdì 3 marzo 2023) Blitz contro loneldi: un 23enne è finito in manette e i suoi due complici sono stati denunciati. Smantellato anche il sistema di videosorveglianza. Ancora un colpo alloneldi. Carabinieri arrestano un 23enne e denunciano due complici. I carabinieri del nucleo operativo disono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattidinapoli : Napoli: Ancora un colpo allo spaccio nel parco Verde di Caivano. Carabinieri arrestano un 23... -… -

Ancora un colpo allonel parco Verde di. I carabinieri arrestano un 23enne e denunciano due complici . I militari del nucleo operativo disono intervenuti al blocco C del Parco Verde, primo piano ......di sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 54enne di(... furto aggravato e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, oltre adi sostanze ...... entra con le telecamere del tg satirico al Parco Verde di, periferia nord di Napoli , dove era già stato nel 2018, quello che è considerato uno dei ghetti delloorganizzato più ...

Caivano, ancora un colpo allo spaccio nel Parco Verde: arrestato ... Il Meridiano News

Ancora un colpo allo spaccio nel parco Verde. Carabinieri arrestano un 23enne e denunciano due complici. Blocco C del Parco Verde, primo piano rialzato. I ...CAIVANO - Siamo nel Blocco C del Parco Verde, primo piano rialzato. I carabinieri del nucleo operativo di Caivano credono che in quell’abitazione possa esserci un punto di smercio della droga. Interve ...