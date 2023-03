Cagliari | Ranieri | “Dobbiamo essere assatanati Brescia? Squadra da non sottovalutare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ildi Claudiodeve dare continuità alla continuità di risultati utili conquistati (4 consecutivi, 3 pareggi ed una vittoria). Questo è l’unico modo secondo l’allenatore di Testaccio per puntare alla promozione in Serie A con il club sardo. Nella conferenza stampa che ha presentato la partita contro ilè stato chiaro rispetto a cosa si aspetta dalla proprianell’ostica trasferta lombarda. Infine anche un augurio speciale per una persona speciale. Queste le parole diin conferenza stampa. Sul: “Voglio unaconcentrata, determinata e assatanata. Teniamo presente che anche per ilquesta è una gara molto importante perché ha l’occasione di poter cambiare in una gara ...