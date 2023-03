Burocrazia e paura di fallire frenano imprenditoria rosa (Di venerdì 3 marzo 2023) A frenare le imprenditrici italiane è soprattutto la Burocrazia (56,4%), mentre sembrano essere in calo gli stereotipi e i pregiudizi di genere (13,5%). Lo rileva l'Osservatorio Women in Business ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) A frenare le imprenditrici italiane è soprattutto la(56,4%), mentre sembrano essere in calo gli stereotipi e i pregiudizi di genere (13,5%). Lo rileva l'Osservatorio Women in Business ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_Piemonte : Burocrazia e paura di fallire frenano imprenditoria rosa. Osservatorio Women in Business condotto da SumUp #ANSA - fisco24_info : Burocrazia e paura di fallire frenano imprenditoria rosa: Osservatorio Women in Business condotto da SumUp - SeniorViga : @AloBrasil1974 Ho solo tanta paura nel vederlo scontrarsi, prima o poi, con burocrazia, TAR, comitati vari e giudic… - BzBroono : @iuvinale_n Quando morì mio padre, diciamo quando lo dissero morto, per la burocrazia necessaria contattammo quella… - 3_lorella : Non comprendo la necessità di farti arrivare una bicicletta da Minsk a Tenerife,che ha 2 dogane,e una burocrazia d… -