Buongiorno Mamma, Sole e il suo migliore amico staranno insieme? (Di venerdì 3 marzo 2023) In Buongiorno Mamma a quanto pare Sole e il suo migliore amico Greg formano una coppia che comunque a tanti piace e forse per questo in molti si domandano se i due in effetti riusciranno a mettersi insieme oppure no. Greg è un bravo ragazzo e capisce benissimo Sole, che però si invaghisce di Federico. Visto che comunque però proprio quest'ultimo non vuole stare con lei, ecco che alcuni telespettatori hanno pensato che allora forse lei si metterà con Greg, ma non si sa, anche perché non si conosce la risposta, almeno per ora e quindi in merito è possibile solo fare ipotesi.

