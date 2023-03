Buongiorno Mamma, ecco quali verità si scoprono nelle prossime puntate (Di venerdì 3 marzo 2023) In Buongiorno Mamma in queste puntate che proprio in questi giorni andranno in onda sembra che ci saranno tantissimi colpi di scena, come per esempio il fatto che comunque Sole scoprirà effettivamente chi sono i suoi veri genitori. Sembra che la stessa infatti non solo verrà a sapere che comunque Anna non è sua Mamma e che invece la madre è Maurizia, ma sembra anche che scoprirà pure che Vincenzo è suo padre e non Guido. Sembra che non appena lo scoprirà sarà delusa a tal punto che preferirà andare a casa di Agata, cercando di non rivolgere nemmeno la parola alla famiglia Borghi. Insomma, ecco che praticamente ci sono proprio tantissime sorprese, ma che non riguardano solo il personaggio di Sole, visto che comunque anche Agata infatti avrà delle sorprese. Buongiorno ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Inin questeche proprio in questi giorni andranno in onda sembra che ci saranno tantissimi colpi di scena, come per esempio il fatto che comunque Sole scoprirà effettivamente chi sono i suoi veri genitori. Sembra che la stessa infatti non solo verrà a sapere che comunque Anna non è suae che invece la madre è Maurizia, ma sembra anche che scoprirà pure che Vincenzo è suo padre e non Guido. Sembra che non appena lo scoprirà sarà delusa a tal punto che preferirà andare a casa di Agata, cercando di non rivolgere nemmeno la parola alla famiglia Borghi. Insomma,che praticamente ci sono proprio tantissime sorprese, ma che non riguardano solo il personaggio di Sole, visto che comunque anche Agata infatti avrà delle sorprese....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 3 MARZO 2023: THE VOICE SENIOR, BUONGIORNO MAMMA, QUARTO GRADO - LorenzoMainieri : Buongiorno, mamma!: alle 21:40 su Canale Cinque - bubinoblog : GUIDA TV 3 MARZO 2023: THE VOICE SENIOR, BUONGIORNO MAMMA, QUARTO GRADO - xXx__Sara__xXx : I've just watched episode S02 | E03 of Buongiorno, mamma!! - abatometro : signora mamma di Edoardo buongiorno -