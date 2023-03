Buongiorno | Mamma! 2 | trama e cast del quarto episodio | stasera su Canale 5

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 marzo 2023)su5 va in onda la quarta puntata di2, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta:e anticipazioni.2 torna3 marzo su5 alle 21:25, con ildella nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Ladella stagione La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una ...