Buongiorno Mamma 2: anticipazioni quinta puntata di venerdì 10 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Buongiorno Mamma 2 anticipazioni Buongiorno Mamma 2: quinta puntata di venerdì 10 marzo 2023 2×05 – Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all’uomo di effettuare un test del DNA. Questo sconvolge Guido, che teme di perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Intanto Vincenzo scopre che Maurizia era a Bracciano proprio il giorno dell’incidente di Anna: potrebbe essere stata lei a provocarne il malore ed il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023)2:di102×05 – Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all’uomo di effettuare un test del DNA. Questo sconvolge Guido, che teme di perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Intanto Vincenzo scopre che Maurizia era a Bracciano proprio il giorno dell’incidente di Anna: potrebbe essere stata lei a provocarne il malore ed il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stargazing_15 : Allora per noia mi sono messa a guardare buongiorno mamma, ed è anche carina dai, anche se molte cose non mi quadra… - endtheclouds : RT @fvnzioniamo: io sto empatizzando così tanto con jacopo in questa stagione di buongiorno mamma ragazzi il mio cuore di panna https://t.… - nellina_4 : RT @drewdreas: A vedere la seconda stagione di 'Buongiorno mamma' per apprezzare la bellezza e bravura di beatrice arnera ?? - onedsaremylife : RT @okitasck: BUONGIORNO DALLA MAMMA DI MARIA CHE MI COMMENTA IL TIKTOK PRO SHIP MASSI E MERY - fvnzioniamo : io sto empatizzando così tanto con jacopo in questa stagione di buongiorno mamma ragazzi il mio cuore di panna -