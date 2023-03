Buon compleanno a… Benjamin Tahirovic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Oggicompie 20 anni. Nella sua giovanissima carriera, per il futuro della quale si sono già pronunciate parole non banali, c’è una sola grande delusione: Roma-Cremonese, quarti di finale di Coppa Italia, padroni di casa che lasciano per strada la possibilità di giocarsi all’Olimpico una più che probabile finale e il ragazzo, diciannovenne, è in campo. Il 5 in pagella è motivato così: «Il baby stavolta stecca». Occhio all’avverbio temporale: evidentemente presuppone che c’è stato un prima dove invece le cose hanno funzionato bene.Facciamo qualche passo indietro rispetto a quella serata grama. Nato in Svezia da famiglia bosniaca (ed è la nazionale dei genitori quella che ha scelto),fa il suo debutto in Roma-Torino di questo campionato. É evidente da un bel po’ di tempo che il ragazzo abbia caratteristiche che ...